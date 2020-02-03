بالصور: وفاة مدرب منتخب ليبيا السابق المجري بيلا

المدرب المجري بيلا رفقة أصدقائه وسط حضور محرر الوسط (أرشيفية - بوابة الوسط)

توفي بالعاصمة المجرية، بودابست، المدرب السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم المجري بيلا قوتل الذي قاد «فرسان المتوسط» في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي أُقيمت العام 1982 بطرابلس، التي وصل خلالها المنتخب لخوض المباراة النهائية التي فقدها بركلات الترجيح أمام غانا بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بيلا كان أول مَن مثل المدرسة التدريبية المجرية في ليبيا ليقود المنتخب الوطني، حيث كان قد تم تكليفه مدربًا لفريق «الهلال» في أول تجربة له بالملاعب الليبية موسم 77 – 78 ثم عاد بعد قرابة الأربع سنوات ليتولى قيادة المنتخب الوطني في أول ظهور له في نهائيات «كان طرابلس» كما عاد إلى الملاعب الليبية كمدرب لفريق «الهلال» للمرة الثانية مطلع التسعينات في تجربة لم تستمر طويلاً، وكانت آخر زيارة للمدرب المجري بيلا إلى ليبيا العام 2007 حين أشرف على دورة تدريبية لمدربي كرة القدم المحلية ببنغازي.

لم تنقطع علاقة المدرب المجري الراحل بيلا بالعديد من نجوم الكرة الليبية الذين أشرف على تدريبهم، حيث كان وفيًّا لنجوم ذاك الجيل بالتواصل والسؤال الدائم عن حالهم وأحوالهم، إلى جانب اهتمامه بمتابعة أخبار الكرة الليبية عبر أصدقائه.

ويعد مراسل «الوسط» أحد أصدقائه المقربين، حيث يحتفظ بتسجيل مرئي تلفزيوني خاص قام بتسجيله معه في السنوات القليلة الماضية عن طريق الصديق المشترك حارس مرمى فريقي «الهلال» و«النصر» السابق إبراهيم العبار المقيم بالمجر، استعاد خلاله ذكرياته مع كرة القدم الليبية والمنتخب الليبي وتحدث فيه عن كواليس بطولة «كان 82» ووصف تجربته الأولى مع المنتخب الوطني بأنها من أزهى فتراته التدريبية.

المدرب المجري بيلا (أرشيفية - بوابة الوسط)

المدرب المجري بيلا (أرشيفية - بوابة الوسط)

منتخب ليبيا في عهد المدرب المجري بيلا (أرشيفية - بوابة الوسط)

منتخب ليبيا في عهد المدرب المجري بيلا (أرشيفية - بوابة الوسط)