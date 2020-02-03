جوائز مالية في بطولة ليبيا لفروسية قفز الحواجز

اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي تحدد انطلاق بطولة ليبيا للفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

حددت اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي للفروسية 29 فبراير الجاري موعدا لانطلاق الجولة الأولى لبطولة ليبيا للفروسية تخصص قفز الحواجز، والتي ستكون بنظام جمع النقاط من ثلاث جولات وتختتم في 28 مارس المقبل، وفقا لما جاء عبر صفحة البطولة على «فيسبوك».

الجولة الأولى

تقام في 29 فبراير عبر مباريات أخطاء وزمن ارتفاع الحواجز في الفئة الأولى من 85 إلى 100 سم والفئة الثانية من 105 / 115 سم والفئة الثالثة 115 / 125 سم.

الجولة الثانية

تقام 14 مارس عبر مباريات الجوكر والسرعة في الفئة الأولى نوع المباراة (جوكر) الحواجز 85 / 100سم، والفئة الثانية مباراة (سرعة) الحواجز 105 / 115 سم، والفئة الثالثة مباراة سرعة والحواجز 115 / 125 سم.

الجولة الثالثة

تقام 28 مارس بنوع المباريات (تمايز) ارتفاع الحواجز في الفئة الأولى 85 / 105 سم، والفئة الثانية من 115 / 120 سم، والفئة الثالثة من125 / 130 سم.

18 ألف دينار

خصصت اللجنة التسييرية مبلغ 18 ألف دينار جوائز مالية للبطولة بواقع 6 آلاف دينار لكل جولة، في الفئتين الأولى والثانية يحصل صاحب الترتيب الأول في كل جولة على مبلغ 550 دينارا والثاني 450 دينارا والثالث 350 دينارا والرابع 250 دينارا والخامس 150 دينارا وأصحاب التراتيب من السادس إلى العاشر يحصل كل واحد منهم على مبلغ 50 دينارا.

أما الفئة الثالثة فستمنح جوائز لأصحاب التراتيب الخمسة الأوائل، الفائز بالترتيب الأول في كل جولة سيحصل على مبلغ 600 دينار والثاني 550 دينارا والثالث 400 دينار والرابع 300 دينار والخامس 200 دينار.

من بين شروط البطولة المشاركة للفرسان الذين لديهم بطاقات انتساب صادرة من الاتحاد الليبي للفروسية على ألا يسمح للجواد بالمشاركة إلا في فئة واحدة فقط وتمنح النقاط والجوائز المالية لكل جولة على حدة في الفئتين الأولى والثانية.

يتحصل الأول على 10 نقاط والثاني على 9 نقاط وهكذا العاشر يتحصل على نقطة واحدة فقط، والفئة الثالثة يتحصل الأول على 10 نقاط والثاني 9 نقاط والثالث 8 والرابع 7 والخامس 6 نقاط، على ألا يقل عدد المشاركين في الفئتين الأولى والثانية عن 15 فارسا والفئة الثالثة عن 8 مشاركين.

اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي تحدد انطلاق بطولة ليبيا للفروسية (أرشيفية : الإنترنت)