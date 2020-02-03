الأكاديمية الليبية تلتقي نجوم الأندلس والمدى مع مدرسة طرابلس

قاعة 17 فبراير تستقبل مسابقة الراحل محمد باني (عدسة - امحمد اللموشي)

تشهد قاعة 17 فبراير بطرابلس، اليوم الإثنين، مباراتين في مسابقة الراحل محمد باني وتقام المباراة الأولى في تمام الساعة الخامسة والنصف وتجمع الأكاديمية الليبية 1 مع نجوم حي الأندلس، وتعقبها مباراة مدرسة المدى 1 مع مدرسة طرابلس.

وشهدت النتائج المسجلة في الأربعة أيام الأولى فوز أكاديمية شمال أفريقيا 1 على الخطوة الأولى 3 /2، ومدرسة المدى الرياضي 2 على مدرسة الحي الصناعي 11 / 1، والخطوة الأولى 1على الأكاديمية الليبية 2 بنتيجة 2/ 1.

أيضا فازت الأكاديمية الليبية 1 على مدرسة الاندماج الرياضي 2 بنتيجة 3 / 0، ومدرسة الرياضية 1 على ناشئي زوارة 2 بنتيجة 5 / 0، كما فاز ناشئو زوارة 1 على مدرسة الحي الصناعي 8 / 0، ومدرسة المدى الرياضي على مدرسة الرياضية 5 / 2.

وفازت مدرسة الاندماج 1 على أكاديمية شمال أفريقيا 2 بنتيجة 11 / 0، وفوز أكاديمية شمال أفريقيا 1 على مدرسة أمل ليبيا 3 / 0، ومدرسة المستقبل على مدرسة الحي الصناعي 1 بنتيجة 5 / 0، بينما تعادل الخطوة الأولى والشط 1 / 1، وفاز مركز الرياضية على مركز الرباط 0/2.

قاعة 17 فبراير تستقبل مسابقة الراحل محمد باني (عدسة - امحمد اللموشي)