الأهلي بنغازي والنصر في صدارة براعم كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 03 فبراير 2020, 12:13 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

شهد الأسبوع الجاري خمس مباريات في مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي والخاصة بمرحلة التتويج، وأسفرت عن فوز التحدي على النجمة بهدفين دون مقابل، والنصر على الهدف بهدفين مقابل هدف واحد، والهلال على النجوم بهدف دون مقابل.

وأيضا فاز الأهلي بنغازي على الحرية بثلاثة أهداف دون مقابل، وبنغازي الجديدة على السد بهدف دون رد لتصبح بعد هذه النتائج الصدارة لبراعم الأهلي بنغازي والنصر برصيد 9 نقاط لكل منهما.

أقرب الملاحقين التحدي وبنغازي الجديدة برصيد 7 نقاط لكل منهما وخامسا الهلال بـ6 نقاط، وسادسا السد بنقطتين، وسابعا النجوم والهدف برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ويتذيل الترتيب براعم النجمة والحرية دون نقاط.

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