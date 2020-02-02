بالصور: المعتصم الصبو في الاتحاد المنستيري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 02 فبراير 2020, 11:00 مساء
المعتصم الصبو بقميص الاتحاد المنستيري التونسي. (إنترنت)

شارك الدولي الليبي المعتصم الصبو، في التدريبات الجماعية لفريقه الجديد الاتحاد الرياضي المنستيري، استعدادًا للدخول في قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الترجي التونسي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي للاتحاد المنستيري، صورا للاعب الليبي المعتصم الصبو، وهو يرتدي غلالة فريق المنستيري، قادما من فريق نادي الاتحاد.

اللاعب المعتصم الصبو لاعب فريق الاتحاد والمنتخب الوطني يلعب في خط الدفاع ويتميز بالصلابة، والجرأة على مساندة خط الهجوم، وقوة التسديد وقد سجل العديد من الأهداف مع فريق الاتحاد والمنتخب الوطني.

وبانضمام المعتصم الصبو في الاتحاد المنستيري يصبح عدد  المحترفين في هذا الفريق ثلاثة محترفين ليبيين وهم المهدي الكوت وطلحة رزق والمعتصم الصبو.

هذا وقد باشر المعتصم الصبو تدربياته مع فريق الجديد ولعب مباراة ودية أمام المكارم المهدية، انتهت لصالح اتحاد المنستيري بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة سجل أحدها المحترف الليبي الآخر طلحة رزق.

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