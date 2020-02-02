النصر يسقط أمام حوريا كوناكري بثنائية في الكونفدرالية

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (المركز الإعلامي)

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نتيجة مباراته أمام نظيره حوريا كوناكري الغيني، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل الهدف الأول لفريق حوريا لاعبه بونيفاسي هابا، في الدقيقة الحادية عشر، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب دراماني نيكيما من ضربة جزاء في الدقيقة 76، ليجدد الفريق تفوقه حيث كان قد تفوق في كوناكري بثلاثة أهداف دون رد.

بهذه النتيجة الفريق الغيني صدارة المجموعة الثانية بعد أن عزز رصيده إلى 14 نقطة، وبقي ممثل الكرة الليبية المتأهل منذ الجولة الماضية لدور ربع النهائي البطولة، في المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند ثماني نقاط.

النصر قدم خلال أحداث الشوط الأول من المباراة أداء متميزًا رغم قبوله هدفا عكس مجريات اللاعب بسبب خطأ المدافع ادريس الضراط، سجل منه المهاجم بونيفاسي هدف في الدقيقة 11 من زمن هذا الشوط.

كما أضاع النصر العديد من الفرص، وكان أفضل فوق الميدان، ولكن كان ينقص هذا الشوط هو تسجيل الأهداف لصالح ممثل الكرة الليبية، وخلال المباراة ألغى الحكم الكونغولي هدفا لفريق النصر قبل هدف حوريا بداعي التسلل، وتحصل في الوقت الإضافي على أربع ركنيات متتالية لم يستثمرها.

وفي الشوط الثاني كانت السيطرة واضحة لفريق حوريا كوناكري، وذلك بسبب ضعف اللياقة البدنية والقوة الجسمانية للاعبي النصر، ولم تكن هناك أي فرص لـ«الفحامة» الذي تباعدت خطوطه، باستثناء فرصة وحيدة لعبد السلام ديقا.

ومن عرقلة قام بها المدافع حامد التلبة في منطقة الجزاء منح الحكم ركلة جزاء للفريق الكونغولي في الدقيقة 76، سجل منها اللاعب دراماني نيكيما، الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين دون رد.