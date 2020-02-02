الدامجة: لن أتنازل عن مستحقاتي لدى اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 02 فبراير 2020, 07:23 مساء
المدير الفني السابق للمنتخب الليبي جلال الدامجة (أرشيفية : إنترنت)

أبدى المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم، جلال الدامجة، استيائه من رغبة اتحاد الكرة في خصم جانب من مرتباته الشهرية السابقة، هو وزملاؤه بعد وصول دعم هيئة الشباب والرياضة بتسديد ديون المدربين الوطنيين. 

وقال الدامجة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه من غير المعقول أن تخصم رواتب المدربين بعد جهدهم وعملهم بصدق وانتظارهم لشهور طويلة، وإنه يرفض التنازل عن حقوقه، وإنه قام بواجبه كمدرب دون مزايدات أو ادعاءات أو بطولات من البعض. 

وكانت هيئة الشباب والرياضة قدمت دعم بقيمة 850 ألف دينار لتسديد ديون متراكمة للمدربيين والإداريين بعد أن طلب اتحاد الكرة مبلغ 2 مليون دينار لتسديد ديون والتزامات عدة سنوات.

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