تفوق ليبي في بطولة تركيا الشتوية للتنس الأرضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 02 فبراير 2020, 05:01 مساء
تفوق ليبي في بطولة تركيا الشتوية للتنس الأرضي. (إنترنت)

توج أمس السبت، الناشئ الليبي أحمد رفيق (10 سنوات) بكأس وذهبية بطولة أزمير التركية للتنس الأرضي، وتوجت شقيقته أرجوان (9 سنوات) ببرونزية البطولة.

وقال الناطق الإعلامي باتحاد التنس امحمد اللموشي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن البطولة إشراف وتنظيم الاتحاد التركي للتنس الأرضي وبمشاركة 80 لاعبًا وبنظام المجموعات. 

وأضاف اللموشي، أن الشقيقين أحمد وأرجوان شاركا في هذه البطولة على حسابهما الخاص، مطالبًا مسؤولي الرياضة بهيئة الرياضة، والأولمبية الليبية، واتحاد اللعبة بالاهتمام بهولاء المواهب وإتاحة فرصة المشاركة لهم وتحفيزهم.

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