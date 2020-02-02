غزارة أهداف في مسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 02 فبراير 2020, 04:22 مساء
قاعة 17 فبراير تستقبل مسابقة الراحل محمد باني (عدسة - امحمد اللموشي)

تتواصل بقاعة 17 فبراير بطرابلس مسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية بمشاركة 24 فريقا.

فازت أكاديمية شمال أفريقيا 1 على الخطوة الأولى (3 /2)، ومدرسة المدى الرياضي 2 على مدرسة الحي الصناعي (11 / 1)، والخطوة الأولى 1 على الأكاديمية الليبية 2 بنتيجة (2 / 1).

كما فازت الأكاديمية الليبية 1 على مدرسة الاندماج الرياضي 2 بنتيجة (3 / 0)، ومدرسة الرياضية 1 على ناشئي زوارة 2 بنتيجة (5 / 0)، وناشئو زوارة 1 على مدرسة الحي الصناعي (8 / 0)، ومدرسة المدى الرياضي على مدرسة الرياضية (5 / 2).

وتفوقت مدرسة الاندماج 1 على أكاديمية شمال أفريقيا 2 بنتيجة (11 / 0)، وأكاديمية شمال أفريقيا 1 على مدرسة أمل ليبيا (3 / 0)، ومدرسة المستقبل على مدرسة الحي الصناعي 1 بنتيجة (5 / 0).

وتقام غدا الإثنين مباراتان، الأكاديمية الليبية 1 مع أكاديمية حي الأندلس بإدارة الحكمين محمد انبيص ومحمد القبضي، والمباراة الثانية تجمع مدرسة المدى الرياضي مع مدرسة طرابلس للناشئين بإدارة الحكمين عبدالصمد الكليبي وعبدالقدوس المغربي.

قاعة 17 فبراير تستقبل مسابقة الراحل محمد باني (عدسة - امحمد اللموشي)
قاعة 17 فبراير تستقبل مسابقة الراحل محمد باني (عدسة - امحمد اللموشي)
قاعة 17 فبراير تستقبل مسابقة الراحل محمد باني (عدسة - امحمد اللموشي)
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