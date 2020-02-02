دورتان للرياضة المدرسية في المغرب وتونس بمشاركة ليبية

دورتان للرياضة المدرسية في المغرب وتونس بمشاركة ليبية (إنترنت)

أكد مدير الشؤون الإدارية باتحاد طلاب ليبيا الرياضي أسامة التامزوي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن اجتماعًا مطولًا عُـقد على هامش البطولة المغاربية للعدو الريفي.

جاء الاجتماع برئاسة نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة المدرسية ورئيس اتحاد طلاب الجزائر عبدالحفيظ أزيم وبحضور ممثلين عن اتحادات الطلاب أسامة التامزوي من ليبيا، وآية بلطي من تونس، وعبدالسلام ميلي من المغرب، ورئيس وفد اتحاد الطلاب المغربي.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على عديد النقاط، من بينها استضافة المغرب دورة أفريقيا للرياضة المدرسية مواليد 2006 / 2010 في نوفمبر المقبل.

وتستضيف تونس بطولة أفريقيا للألعاب الفردية مواليد 2006 / 2010 في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى العمل على تأسيس منطقة شمال أفريقيا للرياضة المدرسية.

دورتان للرياضة المدرسية في المغرب وتونس بمشاركة ليبية (إنترنت)