ليبيا تضرب موعدا مع مصر في أفريقية كرة الصالات بالمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 02 فبراير 2020, 02:32 مساء
جانب من مباراة ليبيا والمغرب في كرة الصالات (المركز الإعلامي)

التحق منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات بركب المتأهلين للمربع الذهبي لبطولة أفريقيا التي تتواصل بمدينة العيون المغربية بعد فوزه أمس السبت على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ليكون الترتيب النهائي للمجموعة الأولى المغرب 6 نقاط وليبيا 3 نقاط وغينيا الاستوائية دون نقاط وموريشيوس بالانسحاب.

أما المجموعة الثانية وقبل مباراتي اليوم الأحد مصر مع موزمبيق وأنغولا مع غينيا باتت الصدارة لمصر بـ6 نقاط + 11 هدفا من فوزين متتاليين على غينيا (9 /0) وعلى أنغولا (3 /0) ويليها أنغولا بـ3 نقاط من فوز على موزمبيق (7 / 4) وخسارة أمام مصر (3/0).
 
والأربعاء المقبل يشهد مباراتي الدور نصف نهائي المغرب أول المجموعة الأولى يلتقي أنغولا ثاني المجموعة الثانية، ومصر أول المجموعة الثانية مع ليبيا ثاني المجموعة الأولى، والجمعة المقبل الخاسران يلتقيان على برونزية البطولة والفائزان لتحديد المتوج باللقب.

يذكر أن المنتخبات المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى ستمثل أفريقيا في بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات بلتوانيا.

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