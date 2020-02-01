انتهاء أزمة النصر قبل ساعات من مواجهة حوريا كوناكري في «الكونفدرالية»

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (المركز الإعلامي)

انتهت الأزمة العابرة لبعثة فريق «النصر» الأول لكرة القدم خلال الأيام الماضية، التي مرت عصيبة على ممثل الكرة الليبية الوحيد في أفريقيا هذا الموسم.

فمنذ عودة فريق «النصر» من العاصمة المالية، باماكو، بانتصار ثمين بهدف وتأهل تاريخي للدور ربع النهائي لبطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، الأحد الماضي، لم يخض الفريق أي حصة تدريبية استعدادًا لمباراته الأخيرة مساء غدٍ الأحد لحساب المجموعة الثانية أمام «حوريا كوناكري» الغيني.

جاء الغياب عن التدريبات بسبب مطالبة لاعبي الفريق بمستحقاتهم المالية المتراكمة، وعلمت «بوابة الوسط» من مصادرها الخاصة أن أزمة «النصر» انتهت وتمت تسويتها قبل 48 ساعة من موعد المواجهة الكروية الأخيرة، بعد أن تدخل بعض المحبين من أبناء النادي الأوفياء وأيضًا بتدخل من الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث استأنف الفريق تحضيراته بداية من مساء أمس الجمعة بعد راحة لمدة خمسة أيام توقف خلالها الفريق عن أداء التدريبات.

خاض الفريق أول حصة تدريبية له، الجمعة، كما أجرى مساء السبت آخر تدريباته استعدادًا لمواجهته الأخيرة التي سيخوضها مساء غدٍ الأحد أمام فريق «حوريا كوناكري» متصدر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يحل النصر ثانيًا وصيفًا للمجموعة برصيد ثماني نقاط، وسيرافق حوريا إلى الدور ربع النهائي عن هذه المجموعة.