فوز براعم النصر والتحدي.. وآمال الأهلي بنغازي يكتسح الرجمة بالتسعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 01 فبراير 2020, 06:28 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل مسابقات كرة القدم ببنغازي، حيث أُجريت أمس الجمعة مباراتان في الجولة الثالثة لمسابقة البراعم عن مرحلة التتويج انتهتا بفوز «التحدي» على «النجمة» بهدفين دون مقابل، و«النصر» على «النهر» بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي نتائج الأسبوع  السابع عشر لمسابقة الآمال فاز أمس الجمعة «الأهلي بنغازي» على «الرجمة» بتسعة أهداف مقابل صفر، و«بنغازي الجديدة» على «الهلال» بهدف وتعادل «النجوم» و«التعاون» بثلاثة أهداف، كما تعادل «الأخضر» مع «الشمال» بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويتجدد الموعد اليوم، السبت، مع 9 مباريات في مسابقات البراعم والآمال والأواسط على ملعب بنغازي الجديدة، حيث يلتقي براعم «الهلال» و«النجوم» بإدارة الحكم موسى العريبي والمساعدين مروان فرج ومعاذ البرعصي، وبملعب بنينا يقام لقاء براعم «الأهلي بنغازي» و«الحرية» بإدارة الحكم عبدالله مازق والمساعدين محسن القديري وأصيل الشيخي، وعلى ملعب النصر يقام لقاء براعم «السد»  و«بنغازي الجديدة» بإدارة الحكم مصطفى الدرسي وبمساعدة عبدالله الترهوني والعربي مفتاح.

وفي مسابقة الآمال تقام اليوم أربع مباريات على ملعب التحدي يلتقي «آمال استارز» مع «النصر» بإدارة الحكم حسين العبيدي والمساعدين عبدالله الشكري وخالد سعد وآمال «المروج» يلتقي «الوحدة» وآمال «التحدي» يستضيف «قار يونس» بإدارة الحكم محمد نبوس والمساعدين سالم الدرسي ومحمد لطفي وآمال «خالد بن الوليد» يستضيف «الصداقة» بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين سالم المراكبي ومنير الزلاوي.

وفي مسابقة الأواسط يتجدد الموعد اليوم مع مباراتين أواسط «النجم الساحلي» يلتقي «قار يونس» بإدارة الحكم مفتاح الفارسي والمساعدين أحمد إشتيوي وباسم البرعصي والحكم الرابع المنذر نتفه، وأواسط «بودريسة» يتبارى مع «بوعطني» بإدارة الحكم محمد يونس بمساعدة هشام إشتيوي وصدام بن صريتي والحكم الرابع منذر العبيدي.

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