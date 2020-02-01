70 مشاركا في دورة مدربي الرخصة «D» بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 01 فبراير 2020, 06:09 مساء
70 مشاركا في دورة مدربي الرخصة «D» بطرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم السبت، بمسرح بحي الأندلس بطرابلس دورة مدربي الرخصة «D»، التى يشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس وتستهدف 70 مشاركًا.

وفي تصريح لنائب رئيس الاتحاد، عزالدين شرينة، إلى «بوابة الوسط» قال: «إن الدوره ستتواصل حتى الثامن من فبراير الجاري ويحاضر فيها نخبة من الأساتذة من بينهم فرحات سالم وجمال أبونوارة وأنور الشريف والحكم المتقاعد أحمد عاشور. وعمر الطوير ومحمد قريميدة وسالم السويح، ود.علي شناك ود. محمد الففي».

وأضاف شرينة: «إن برنامج اليوم الأول السبت يحتوي على ثلاث محاضرات، الأولى بعنوان أهداف ومبادئ علم التدريب للأستاذ فرحات سالم والمحاضرة الثانية بعنوان الجوانب النفسية للدكتور علي شناك، والمحاضرة الثالثة صفات المدرب وواجباته للمحاضر أبونوارة نظري، وغدًا الأحد سيتجدد الموعد مع ثلاث محاضرات أخرى، المحاضرة الأولى بعنوان التغذية الرياضية وإصابات الرياضيين للدكتور محمد الفقيه، والمحاضرة الثانية بعنوان عناصر كرة القدم للمحاضر جمال أبونوارة للنظري، والمحاضرة الثالثة تدريبات مهارية نظري وعملى للأستاذ أنور الشريف».

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