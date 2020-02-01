القزيري والعبيدي والفاخري يتألقون في فروسية مرجانة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 01 فبراير 2020, 05:32 مساء
منافسات سابقة في الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل ببنغازي دوري مرجانة لقفز الحواجز للمبتدئين والصاعدين والمفتوحة تحت إشراف وتنظيم نادي شهداء بنغازي للفروسية بمشاركة 46 فرسًا.

وجاءت نتائج الجولة الثانية، وفقًا لما كشفه الناطق الإعلامي للبطولة سالم العبار، لتشهد تألق عبدالإله العبيدي المتوج بطلًا للفئة المفتوحة مع الفرس «رعود»، وتمكن من إحراز أول الترتيب لاجتيازه الحواجز دون أخطاء وفي زمن 19.02 ثانية وجاء ثانيًا الفارس سليمان شحوت مع الفرس «وعد»، واجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 21.71 ثانية وثالثًا الفارس مريم ساطي مع الفرس «وعد» واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وفي زمن 19.95 ثانية.

وأحرز الترتيب الأول لفئة الصاعدين الفارس عبدالرحمن الفاخري مع الفرس «سلافي» بزمن 12.88 ثانية وجاء ثانيًا الفارس أنس العبيدي مع الفرس «سبورت» بزمن 16.38 ثانية وثالث الترتيب محمد المعداني مع الفرس «سحارة» بزمن 19.00 ثانية.

وتوج عبدالرحمن القزيري بطلًا للمبتدئين مع الفرس «ياسمين» بزمن 10.75 ثانية وجاء ثانيًا الفارس أيوب بعيو مع الفرس «نجمة» بزمن 11.41 ثانية وثالثًا الفارس أحمد بعيو مع الجواد «الأسطورة» بزمن 11.59 ثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية
ليبيا
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
ليبيا
دي مايو: لن نرسل «قط» جيشا لقتال أحد طرفي النزاع الليبي
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
مندوبة أميركا: آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب حقيقية
ليبيا
11 يوما بعد «برلين»: تلاسن فرنسي - تركي.. وسؤال عن مصير مخرجاته
ليبيا
في العدد 219 من جريدة «الوسط»: تفاصيل «مجزرة» مجمع الضمان.. واستعدادات مواجهة ...
ليبيا
دراسة: ظهور أعراض المصابين بكورونا يحتاج إلى 5 أيام
طب وصحة
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التقاط صور مفصلة للشمس