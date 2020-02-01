القزيري والعبيدي والفاخري يتألقون في فروسية مرجانة

منافسات سابقة في الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل ببنغازي دوري مرجانة لقفز الحواجز للمبتدئين والصاعدين والمفتوحة تحت إشراف وتنظيم نادي شهداء بنغازي للفروسية بمشاركة 46 فرسًا.

وجاءت نتائج الجولة الثانية، وفقًا لما كشفه الناطق الإعلامي للبطولة سالم العبار، لتشهد تألق عبدالإله العبيدي المتوج بطلًا للفئة المفتوحة مع الفرس «رعود»، وتمكن من إحراز أول الترتيب لاجتيازه الحواجز دون أخطاء وفي زمن 19.02 ثانية وجاء ثانيًا الفارس سليمان شحوت مع الفرس «وعد»، واجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 21.71 ثانية وثالثًا الفارس مريم ساطي مع الفرس «وعد» واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وفي زمن 19.95 ثانية.

وأحرز الترتيب الأول لفئة الصاعدين الفارس عبدالرحمن الفاخري مع الفرس «سلافي» بزمن 12.88 ثانية وجاء ثانيًا الفارس أنس العبيدي مع الفرس «سبورت» بزمن 16.38 ثانية وثالث الترتيب محمد المعداني مع الفرس «سحارة» بزمن 19.00 ثانية.

وتوج عبدالرحمن القزيري بطلًا للمبتدئين مع الفرس «ياسمين» بزمن 10.75 ثانية وجاء ثانيًا الفارس أيوب بعيو مع الفرس «نجمة» بزمن 11.41 ثانية وثالثًا الفارس أحمد بعيو مع الجواد «الأسطورة» بزمن 11.59 ثانية.