منتخب ليبيا للشباب يعلن القائمة النهائية للبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 04:14 مساء
مباراة سابقة لمنتخب ليبيا للشباب (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا التي ستشارك في بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي ينظمها الاتحاد العربي، وتقام بمدينة الرياض السعودية.

ويشارك المنتخب الوطني تحت 20 عامًا في النسخة الأولى من البطولة التي تقام خلال الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى الخامس من مارس المقبل بمشاركة 16 منتخبًا، حيث وقع منتخب ليبيا في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.

وضمت قائمة «فرسان المتوسط» 23 لاعبًا تحت إشراف المدرب الوطني عياد القاضي، وفقًا لصفحة الاتحاد الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وضمت القائمة: الزبير محمد صالح وأسامة الصريط وأحمد التايب وحسين طقطق (الأهلي بنغازي)، وأيمن عبدالله وسامي إسماعيل محمد ومؤيد جدور ومأب شكري (الأهلي طرابلس)، وأنس الشبلي ونصر محمد نصر (المدينة)، وفرج حسن وإبراهيم المصراتي ومحمود الشلوي وعلي ميمون (الهلال)، وطيب رافع وإسلام الغناي (النصر)، وفرج خالد السيد (خليج سرت)، ومحجوب أدهم محجوب (الشرارة)، ومحمد خميس عبدالقادر (المروج)، ونور الدين القليب (السويحلي)، وأحمد حسن العابد (رفيق)، ومحمد شعيب صالح (المختار)، والمعتصم سالم ميلود (الصفاقسي التونسي).

وسبق أن تفوق المنتخب الوطني للشباب في أولى مبارياته التحضيرية بمعسكره الخارجي بتونس على فريق نادي حمام سوسة بأربعة أهداف مقابل هدفين، جاءت من توقيع اللاعبين عادل عبدالسلام وإبراهيم المصراتي وأنس الشبلي والطيب العبيدي.

وتعد المواجهة هي الأولى للمنتخب الوطني في معسكر سوسة، قبل التحول إلى السعودية للدخول في معسكر آخر لمدة عشرة أيام، وذلك في إطار التحضير للمشاركة في البطولة العربية.

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