تاريخ «الفرسان» مع الفراعنة والنمور والغزلان في تصفيات المونديال

نجم الكرة الليبية حمدو الهوني (أرشيفية : الإنترنت)

أسفرت قرعة الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، لحساب المجموعة السادسة عن مواجهات قوية ستجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مواجهة منتخبات مصر وأنغولا والغابون، حيث سيجمع المنتخبات الأفريقية الأربعة دوري من مرحلتين على أن يصعد ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور الثالث والأخير من سباق التصفيات المثير، وستنطلق أولى مباريات ذهاب الجولة الأولى خلال شهر أكتوبر المقبل.

أقدم الديربيات العربية

وتعد مباراة المنتخبين الليبي والمصري أحد أقدم وأعرق الديربيات، ولقاءات الجوار العربية والأفريقية، حيث كان المنتخب الليبي قد التقى جاره المنتخب المصري رسميًا في أول ظهور له في الدورة العربية في نسختها الأولى بالإسكندرية عام 1953، ووقتها تفوق المنتخب المصري بنتيجة كبيرة وصلت إلى 10 أهداف مقابل هدفين، وهي الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين، كما يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي يواجهه «فرسان المتوسط» رسميًا.

أرقام المنتخبين الليبي والمصري

والتقى المنتخبان الليبي والمصري في ثماني عشرة مباراة دولية رسمية على مختلف الواجهات، حيث سجل المنتخب المصري الفوز في 12 مباراة، وتفوق المنتخب الليبي في ثلاث مباريات آخرها ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا عام 2004 بهدفين لهدف، فيما وقع التعادل في ثلاث مناسبات كان آخرها عام 2007 ضمن منافسات الدورة العربية بالقاهرة حيث أسفر اللقاء عن تعادل المنتخبين سلبيا بدون أهداف، بينما كانت آخر مواجهة ودية عام 2016 حسمها المنتخب المصري لصالحه بهدفين لصفر.

وتعد المباراة المرتقبة بين المنتخبين ضمن تصفيات مونديال 2022 هي الثانية على صعيد تصفيات المونديال حيث كانت أول وآخر مواجهة جمعت المنتخبين ضمن التصفيات الموحدة لدور المجموعات لبطولة أفريقيا والمونديال عام 2004 وتبادل خلالها المنتخبان الفوز حيث فاز المنتخب الليبي ذهابا بهدفين لهدف أحرزهما كل من نادر كارة وأحمد سعد، بينما أحرز هدف المنتخب المصري عمر زكي، وتفوق المنتخب المصري إيابا بالقاهرة بأربعة أهداف لهدف وقاد المنتخب الليبي في هذه المباراة المدرب الراحل محمد الخمسي، بينما قاد المنتخب المصري المدرب الإيطالي تارديلي، الذي عجلت خسارته أمام «الفرسان» برحيله والتعاقد مع المعلم حسن شحاتة، الذي قاد منتخب بلاده لثلاث بطولات متتالية على مستوى الكان.

التأهل المونديالي الثاني تواليًا

ويتطلع المنتخب المصري، بقيادة مدربه حسام البدري، لتسجيل حضوره في المونديال للمرة الثانية تواليا، وللمرة الرابعة في تاريخه.

مسيرة المنتخب الليبي المونديالية

أما فرسان المتوسط، فقد بدأت مسيرته مع تصفيات كأس العالم لأول مرة عام 1969، وحقق أول انتصار في أول ظهور له في تصفيات المونديال على حساب إثيوبيا، وفي آخر ظهور للمنتخب الليبي في تصفيات المونديال النسخة الماضية خسر أمام منتخب جمهورية الكونغو ذهابًا برباعية وإيابا بهدفين لهدف، وخسر أمام غينيا بثلاثة أهداف لهدفين وتفوق، «الفرسان» إيابا بهدف لصفر، وخسر أمام تونس ذهابًا بهدف لصفر وتعادل إيابا بدون أهداف وتعاقب على تدريب الفريق ثلاثة مدربين وهم الإسباني كلمنتي وجلال الدامجة وعمر المريمي.

البنزرتي للمرة الثانية يقود الفرسان في تصفيات المونديال

وسيسجل المنتخب الليبي ظهوره في تصفيات المونديال الحالية بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي استلم الفريق في تصفيات الكان الحالية وقاده لأول انتصار على حساب تنزانيا، واستعاد به توازنه على صعيد مجموعته وهي المرة الثانية التي يقود خلالها البنزرتي «فرسان المتوسط» في تصفيات المونديال بعد أن سبق أن قاده في تصفيات المونديال 2010، ولعب ضمن المجموعة الخامسة التي ضمت إلى جانبه منتخبي غانا والغابون وغادر المنافسات بفارق الأهداف بعد أن تساوى في مجموع النقاط مع غانا والغابون.

الفرسان في مواجهة ثانية مع النمور

أما المنتخب الغابوني الملقب بـ«النمور السوداء» الذي سيجدد معه المنتخب الوطني الحوار للمرة الثانية ضمن تصفيات المونديال، فيعد أحد أقوى المنافسين وهو المنتخب الوحيد في المجموعة إلى جانب منتخبنا الذي لم يسبق له التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم، وسبق أن واجه المنتخب الوطني عام 2008 نظيره الغابوني ضمن التصفيات الموحدة لبطولة أفريقيا والمونديال، وتفوق المنتخب الليبي ذهابًا على ملعبه بهدف لصفر وخسر إيابا بهدف لصفر وشهدت هذه المباراة حوار قويًا من خارج خطوط الملعب بين مدرب المنتخب الليبي التونسي فوزي البنزرتي والفرنسي آلان جريس.

نجوم الغابون

وفي تصفيات كأس العالم الماضية احتل المنتخب الغابوني المركز الثالث في مجموعته برصيد ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات في مجموعة ضمت منتخبات ساحل العاج والمغرب ومالي، وجاء الانتصار الوحيد على حساب منتخب ساحل العاج خارج الأرض مقابل 3 تعادلات وخسارتين، ويضم المنتخب الغابوني نخبة متميزة من النجوم على رأسهم أوبيانج وبرونو أكويل مانجا وديديه ندونخ، ويعتمد المنتخب الغابوني على المدرسة التدريبية الفرنسية بقيادة المدرب باتريس نوفو، وهو المدرب الذي سبق أن عمل مدربا بالملاعب المصرية مع كل من الإسماعيلي وسموحة.

ليبيا تجدد الحوار مع «الغزلان»

أما المنتخب الأنغولي الملقب بـ«الغزلان السوداء» فيعد هو الآخر من المنتخبات الأفريقية المتطورة، واحد أبرز المنافسين على صعيد فرق المجموعة السادسة، وهو المنتخب الوحيد في المجموعة الذي لم يسبق للمنتخب الليبي الفوز عليه، حيث سبق له أن واجه «الفرسان» في مناسبة واحدة ضمن تصفيات المونديال عام 2001، حيث تفوق منتخب أنغولا ذهابًا بملعبه بثلاثة أهداف لهدف أحرزه اللاعب جهاد المنتصر، وأسفر لقاء الإياب الذي لعب خلاله فريق الأهلى طرابلس باسم المنتخب الليبي، عن تعادل الفريقين بهدف لهدف أحرزه اللاعب رجب الجربي، وقاد الفريق في هذه المشاركة المدرب الوطني رضا عطية.

ويقود الفريق الأنغولي الحالي المدرب الشاب بيدرو جونسالفيس، ومن أبرز نجومه مهاجمه وهدافه فابيو أبرو المحترف بملاعب البرتغال، وفريدي المحترف بملاعب تركيا ومهاجم الخبرة ماتيوس المحترف بملاعب البرتغال وجيرالدو نجم الأهلى المصري، وخلال تصفيات كأس العالم الماضية غادر المنتخب الأنغولي سباق التصفيات مبكرا عقب خسارته ذهابًا وإيابًا أمام منتخب جنوب أفريقيا. وسبق أن سجل منتخب أنغولا تواجده في مناسبة واحدة في نهائيات كأس العالم بألمانيا عام 2006.

مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2006 (أرشيفية : الإنترنت)

نجم الكرة المصرية محمد صلاح (أرشيفية : الإنترنت)

نجم الكرة في الغابون أوباميانج (أرشيفية : الإنترنت)