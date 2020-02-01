ليبيا تواجه غينيا الاستوائية في «أفريقية قدم الصالات»

جانب من مباراة ليبيا والمغرب في كرة الصالات (المركز الإعلامي)

يواجه منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات منتخب غينيا الاستوائية اليوم، السبت، في مباراة مصيرية للتأهل إلى الدور الرباعي لبطولة أفريقيا المقامة بمدينة العيون المغربية.



منتخب ليبيا يكفيه التعادل للتأهل واللحاق بمنتخب المغرب، الذي حقق الفوز في مباراتيه السابقتين على ليبيا بنتيجة (0/3) وعلى غينيا الاستوائية (1/8)، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية للبطولة عبر «فيسبوك».

المجموعة الثانية يتصدرها منتخب مصر برصيد ست نقاط من فوزين على غينيا (0/9) وعلى أنغولا (0/3). وكانت أنغولا قد فازت على موزمبيق (4/7) وفي آخر مباراتين بالدور الأول ستقام الأحد مباراتان، مصر تواجه موزمبيق وغينيا تلتقي أنغولا.