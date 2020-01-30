موريشيوس تنسحب من البطولة الأفريقية للصالات.. وليبيا تحصد 3 نقاط

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات. (قناة ليبيا الرياضية)

أعلن منتخب موريشيوس انسحابه من مواجهة المنتخب الوطني، التي كان من المفترض إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، والتي تستضيفها مدنية العيون المغربية، في الفترة من 28 يناير وحتى 7 فبراير المقبل.

وكتبت قناة «ليبيا الرياضية»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات 2020: فوز المنتخب الليبي على منتخب موريشيوس لعدم حضور الأخير اليوم الخميس».

وجاء انسحاب منتخب موريشيوس رغم خوضه الجولة الأولى من البطولة، وتلقيه هزيمة أمام نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة (2/4).

بانسحاب «موريشيوس» يضع المنتخب الليبي أول ثلاثة نقاط في رصيده، وهو في حاجة للفوز علي غينيا الاستوائية في مباراته المقبلة إذا أراد الترشح إلى الدور الثاني صحبة المنتخب المغربي

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى بالبطولة أمام منتخب المغرب، بنتيجة 0/3، ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط بعد احتساب نتيجة مباراة اليوم لصالحه. ويختتم «فرسان الصالات» مباريات الدور الأول، أمام نظيره الغيني، يوم السبت الأول من فبراير المقبل.