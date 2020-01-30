اتحاد الكرة يوافق على مشاركة ليبيا في «الشان»

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

وافق الاتحاد الليبي لكرة القدم على مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين في بطولة أمم أفريقيا للمحليين (الشان)، الكاميرون 2020.

وأكد يونس الكزة، عضو المكتب التفيذي لاتحاد الكرة الليبي، لقناة «سلام» مساء أمس، أن اتحاد الكرة وافق على مشاركة المنتخب الوطني في «الشان»، وقد تم مخاطبة الاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص.

وكان الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الكوني، أكد في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» أن مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين في بطولة أمم أفريقيا للمحليين سيتم اتخاذه على الأرجح بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، في حال توافر الدعم اللازم للمشاركة في هذه البطولة.