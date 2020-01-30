منتخب الشباب يتفوق على حمام سوسة برباعية استعدادا للبطولة العربية

المنتخب الوطني للشباب. (إنترنت)

تفوق المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما، في أولى مبارياته التحضيرية بمعسكره الخارجي بتونس على فريق نادي حمام سوسة، والتي أقيمت بينهما على المرادي، وذلك استعدادا «الفرسان» للاستحقاقات المقبلة.

وانتهت المواجهة لمصلحة المنتخب الوطني بأربعة أهداف مقابل هدفين، جاءت من توقيع اللاعبين عادل عبدالسلام وإبراهيم المصراتي وأنس الشبلي والطيب العبيدي.

وتعد المواجهة هي الأولى للمنتخب الوطني في معسكر سوسة، قبل التحول إلى السعودية للدخول في معسكر آخر لمدة عشرة أيام، وذلك في إطار التحضير للمشاركة في البطولة العربية، والتي ستنطلق في السعودية منتصف شهر فبراير المقبل.