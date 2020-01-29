أول تعليق من سالم عبلو بعد انضمامه لـ«حمام الأنف» التونسي

المحترف الليبي سالم عبلو. (صفحته على فيسبوك)

علق المحترف الليبي سالم عبلو، نجم فريق النادي الأهلي طرابلس، على انضمامه إلى نادي «حمام الأنف» التونسي، في عقد لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب عبلو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تجربة جديدة اليوم مع نادي حمام الأنف بعد مسيرة، ولله الحمد ممتازة، مع النادي الزعيم الذي ترعرعت فيه وحققت معه أفضل إنجازات لي في سجلي. بطولتين وكأس وكأس السوبر».

وتابع عبلو: «أشكر كل مَن ساندني من جمهور الزعيم والإدارة والأطقم الفنية، ونسأل الله أن يوفقني مع نادي حمام الأنف التونسي والظهور بمستوى مشرف لليبيا ونادي الأهلي خاصة».

وسيشارك عبلو، السبت الموافق 8 فبراير المقبل، أمام النادي البنزرتي ضمن منافسات مسابقة الدوري التونسي للرابطة المحترفة، وفقًا لما كشفه جدول مسابقات البطولة عبر اتحاد الكرة التونسي لكرة القدم.

وكان سالم عبلو خضع لتدريبات سابقة مع فريق الصفاقسي، وكاد يوقع له لولا عقوبات مفروضة على النادي الصفاقسي من اتحاد الكرة التونسي تحرمه من التوقيع مع أي لاعب.

ينشط عبلو في مركز الجناح الأيمن وصاحب مجهود سخي في الملعب، وقد سجل عدة أهداف مع فريقه الأهلي طرابلس، وقدم مستويات طيبة مع المنتخب الوطني في عديد المنافسات التي اُستدعي فيها.