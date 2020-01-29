بطل الاحتياجات الخاصة على المهدوي من رحم المعاناة: رفعنا رأس ليبيا

البطل على المهدوي رفقة البطلة هناء أمحمد أبوراوي بعد حصد الذهب (المركز الإعلامي)

جددت أزمة التأشيرات جراح الرياضة الليبية، بعد أن حرمت الإجراءات الروتينية لاعبي الفريق الوطني للكرة الحديدية من الوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، خلال الفترة من 23 وحتى 30 يناير الجاري.

اقتصرت المشاركة الليبية على لاعبين اثنين فقط، لتعذر مشاركة باقي اللاعبين، بسبب توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بطرابلس، الأمر الذي وقف حائلا أمام هؤلاء الأبطال الذين لا هدف لهم من المشاركة سوى الرياضة فقط ومنافساتها التي تعد بالنسبة إليهم مصدر السعادة الأول، دون البحث عن أرباح اقتصادية.

وفي تصريح سابق لعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الليبي، محمد الهادي يونس، إلى «بوابة الوسط» الأحد الماضي قال: «تعذر علينا المشاركة رغم استعدادنا وجاهزيتنا للمشاركة في هذا الحدث الأفريقي المهم، ليبيا كانت ستشارك بمنتخبي ألعاب القوى والبوتشي وبوفد يضم 25 شخصا».

وأكمل: «بعد إعلامنا ونحن داخل مطار معيتيقة بطرابلس بإلغاء رحلة الخطوط الليبية رقم (302) المتجهة إلى تونس تحولنا برا إلى تونس».

واختتم يونس حديثه قائلا: «للأسف وصلنا متأخرين عن الموعد رحلة تونس - القاهرة وعدنا في اليوم الثاني لمطار قرطاج وفوجئنا من الإخوة بالخطوط بمطالبتنا بشراء تذاكر جديدة لكامل الوفد وعدده 25 شخصا فاعتذرنا عن المشاركة وعدنا من جديد عن طريق البر إلى طرابلس».

ورغم الصعوبات الإدارية، حصد منتخب ليبيا للكرة الحديدية المعروفة باسم رياضة «البوتشي» ميداليتين ذهبيتين، أمس الثلاثاء، خلال منافسات الفردي في بطولة الألعاب الأفريقية.

ففي منافسات الشباب حقق البطل الليبي، علي فرج المهدوي، الميدالية الذهبية، لحصوله على الترتيب الأول، بعد أن تفوق على فريق النيجر بنتيجة (6-2)، كما حققت اللاعبة الليبية هناء أمحمد أبوراوي الميدالية الذهبية أيضا، بعدما تحصلت على الترتيب الأول، بالفوز على المصرية مرام أسعد بنتيجة (6-0) في المباراة النهائية.

وبكلمات بسيطة قال البطل الليبي على فرج المهدوي بعد تعريف نفسه عبر فيديو قصير تحصلت عليه «بوابة الوسط»: «ألعب البوتشي، فزت مرتين، وحصلت على ذهبية، بعد الفوز بالمركز الأول، رفعنا رأس ليبيا، ورفعنا رأس لجنة المعاقين في ليبيا، ورفعنا رأسنا»، مختتما حديثه بتوجيه الشكر لكل أطراف المنظومة.

دورة الألعاب تقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في أربع رياضات، هي: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الحديدية، وألعاب القوى، وتتواصل بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 بلدا أفريقيا.