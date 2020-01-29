البوعزي: حان وقت استغناء الكرة الليبية عن الشماعة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 29 يناير 2020, 03:56 مساء
المحلل الرياضي تيسير البوعزي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المحلل الرياضي تيسير البوعزي أن عدم وجود دوري في الوقت الحالي يجب أن لا يكون شماعة لعدم الاستعداد الجيد للمنتخب الليبي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة فيما يخص التصفيات القارية المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون «كان 2021» وكأس العالم بقطر 2022.

وأضاف البوعزي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قائلاً: «على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الليبي خلق البدائل، وهو يعرف سلفًا أن مسابقة الدوري قد لا تعود وتتوقف في أي لحظة بسبب ظروف البلاد».

وأكمل: «اختيار أعضاء اتحاد الكرة في المستقبل يجب أن يكون على مدى قدرة كل عضو في بناء حوار مع الرأي العام ووضع اشتراطات لهذه العضوية».
واختتم البوعزي حديثه قائلاً: «الغريب غياب برنامج واضح لاتحاد الكرة الليبي حتى الآن لجميع المنتخبات، ولابد من تقبل النقد وترسيخ مبدأ المكاشفة والمصارحة».

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