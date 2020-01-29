أكاديمية شمال أفريقيا تلتقي الخطوة الأولى في افتتاح مسابقة الراحل «باني»

جانب من منافسات دوري القطاعات الليبي (تصوير - أشرف عابد)

تنطلق غدا الخميس بقاعة 17 فبراير بطرابلس مسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم بمباراتين، الأولى تجمع أكاديمية شمال أفريقيا مع مركز الخطوة الأولى، وتعقبها مباراة مركز الحي الصناعي مع مركز المدى الرياضي.

يذكر أن البطولة تقام تحت إشراف وتنظيم جمعية الوفاء الخيرية بمشاركة 24 فريقا وزعت عن طريق القرعة إلى ثماني مجموعات.

المجموعة الأولى (الوفاء): أكاديمية شمال أفريقيا 1 ومركز الخطوة الأولى 2 ومركز أمل ليبيا.

المجموعة الثانية (الأصدقاء): الرياضية 1 ومركز زوارة للناشئين 2 ومركز الرباط.

المجموعة الثالثة (المحبة): مركز الحي الصناعي 1 ومركز المدى الرياضي 2 ومركز المستقبل.

المجموعة الرابعة (اليقين): مركز الخطوة الأولى والأكاديمية الليبية 2 ومركز الشط.

المجموعة الخامسة (الأخوة): الأكاديمية الليبية 1 ومركز الاندماج 2 وأكاديمية نجوم الأندلس.

المجموعة السادسة (العطاء): مركز زوارة للناشئين 1 ومركز الحي الصناعي 2 ومركز توبي ستار.

المجموعة السابعة (الإخلاص): فرق المدى الرياضي 1 ومركز الرياضية 2 ومركز طرابلس للناشئين.

المجموعة الثامنة 8 (الزهور): مركز الاندماج 1 وأكاديمية شمال أفريقيا 2 ومركز القمة.

وفي المرحلة الأولى ستتبارى فرق كل مجموعة من مرحلتين (ذهاب وإياب) ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور السادس عشر، والذي سيقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة.