أكاديمية شمال أفريقيا تلتقي الخطوة الأولى في افتتاح مسابقة الراحل «باني»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 يناير 2020, 03:43 مساء
جانب من منافسات دوري القطاعات الليبي (تصوير - أشرف عابد)

تنطلق غدا الخميس بقاعة 17 فبراير بطرابلس مسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم بمباراتين، الأولى تجمع أكاديمية شمال أفريقيا مع مركز الخطوة الأولى، وتعقبها مباراة مركز الحي الصناعي مع مركز المدى الرياضي.

يذكر أن البطولة تقام تحت إشراف وتنظيم جمعية الوفاء الخيرية بمشاركة 24 فريقا وزعت عن طريق القرعة إلى ثماني مجموعات.

المجموعة الأولى (الوفاء): أكاديمية شمال أفريقيا 1 ومركز الخطوة الأولى 2 ومركز أمل ليبيا.

المجموعة الثانية (الأصدقاء): الرياضية 1 ومركز زوارة للناشئين 2 ومركز الرباط.

المجموعة الثالثة (المحبة): مركز الحي الصناعي 1 ومركز المدى الرياضي 2 ومركز المستقبل.

المجموعة الرابعة (اليقين): مركز الخطوة الأولى والأكاديمية الليبية 2 ومركز الشط.

المجموعة الخامسة (الأخوة): الأكاديمية الليبية 1 ومركز الاندماج 2 وأكاديمية نجوم الأندلس.

المجموعة السادسة (العطاء): مركز زوارة للناشئين 1 ومركز الحي الصناعي 2 ومركز توبي ستار.

المجموعة السابعة (الإخلاص): فرق المدى الرياضي 1 ومركز الرياضية 2 ومركز طرابلس للناشئين.

المجموعة الثامنة 8 (الزهور): مركز الاندماج 1 وأكاديمية شمال أفريقيا 2 ومركز القمة.

وفي المرحلة الأولى ستتبارى فرق كل مجموعة من مرحلتين (ذهاب وإياب) ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور السادس عشر، والذي سيقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواطن في شحات يسلم قطعة أثرية تعود إلى العصر الروماني
ليبيا
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات
عربى
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
فوزي النويري: طالبنا البعثة الأممية بإعادة النظر في عدد «النواب» بالمسار السياسي
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق أبدى قلقا إزاء خدمات قدمها ترامب لقادة ...
دولى
أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين
دولى
إشادة واسعة بـ«النصر» بعد التأهل الأفريقي
رياضة محلية
البعثة الأممية توصي بصرف تعويضات لضحايا غارتي «مباني الضمان» في تاجوراء
ليبيا
وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة «مجمع الضمان» بتاجوراء
ليبيا
مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دفع فدية للمقرصنين الإلكترونيين قد ينتهي بخسارة الأموال والبيانات