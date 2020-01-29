قرعة نارية في البطولة العربية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 29 يناير 2020, 03:40 مساء
جانب من منافسات الطائرة الليبية (المركز الإعلامي)

أسفرت قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة، الثامنة والثلاثون، للأندية العربية المقامة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 16 إلى 28 فبراير المقبل عن وقوع ممثلي ليبيا، فريقي أساريا الزاوية في المجموعة الأولى، والهلال بنغازي في المجموعة الثانية.

المجموعة الأولى: الأهلي المصري والهلال السعودي وأساريا الليبي والسيب العماني وخيبل اليمني.

المجموعة الثانية: خدمات جبيال الفلسطيني والهلال الليبي والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري وبني ياس الإماراتي ووادي موسه الأردني والسلام العماني وغاز الجنوب العراقي.

المجموعة الرابعة: الشعلة اليمني والبشمركة العراقي وكاظمة الكويتي والأهلي السعودي وسنجل الفلسطيني.

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