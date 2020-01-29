تجهيز قاعة 17 فبراير لبطولة الراحل «باني»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 29 يناير 2020, 03:24 مساء
قاعة 17 فبراير بطرابلس تحت التجهيز (أرشيفية : الإنترنت)

حددت اللجنة المشرفة على مسابقة دوري الراحل دكتور محمد سالم باني الرياضية لفئة الناشئين لكرة القدم انطلاق المنافسات غدا الخميس، بدءا لموعد انطلاق فعاليات المسابقة على أرضية قاعة 17 فبراير بطرابلس.

وكان رئيس اللجنة المشرفة على البطولة عبدالرازق جرانة، أكد في تصريح سابق لـ«بوابة الوسط» أن بطولة الدكتور الراحل محمد باني ستشارك فيها 24 مدرسة في كرة القدم داخل الصالات، وتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

البطولة من تنظيم جمعية الوفاء الرياضية، التي قامت بصيانة عاجلة لقاعة 17 فبراير بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة.

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