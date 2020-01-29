الأنصاري: انتهينا من إعداد تقرير 2019 وميزانية 2020 لأنشطة ذوي الاحتياجات

الناطق باسم نادي طرابلس لذوي الإعاقة أبوبكر الأنصاري (المركز الإعلامي)

أكد الناطق الرسمي باسم نادي طرابلس الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة أبوبكر الأنصاري، ومدير الشؤون الإدارية المكلف بالنادي أن إدارة النادي انتهت من إعداد التقرير السنوي لمناشط النادي للعام 2019 والميزانية التقديرية المقترحة لدعم النادي للعام 2020، وكذلك الخطة السنوية للألعاب الرياضية والبرامج المصاحبة للعام 2020.

وأضاف الأنصاري أن الخطة تستهدف 210 رياضيين ورياضيات ضمن ثلاث فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة (الحركية والذهنية والبصرية)، وذلك في 11 لعبة رياضية وبطاقم تشغيلي يصل إلى 26 شخصا، وطاقم فني يصل إلى عدد 37 شخصا، وفقا لما كشفه المركز الإعلامي لنادي الأهلي طرابلس.

وأكمل الأنصاري قائلا: «سيتم عرض الخطة مساء اليوم الأربعاء على إدارة الألعاب الرياضية والطاقم الفني والإداري بالنادي لاعتمادها، ومن بعد سيكون هناك الاجتماع الرسمي مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لاعتماد الخطة السنوية والميزانية التقديرية المقترحة لدعم النادي».

وأوضح: «كما سيكون هناك اجتماع آخر خلال اليومين القادمين مع إدارة اللجنة البارالمبية الليبية بخصوص منتسبي النادي الممثلين ضمن المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة البرامج والأنشطة التي من الممكن دعمها من قبل البارالمبية الليبية».

يذكر أن النادي يعمل بمجهودات ذاتية ودون دعم مباشر خلال الفترة الماضية غير التي كانت يتم تغطيتها من قبل اللجنة البارالمبية الليبية بالسنوات الماضية في محاولة جادة من جانب الجميع لتخطي الصعوبات.