الأنصاري: انتهينا من إعداد تقرير 2019 وميزانية 2020 لأنشطة ذوي الاحتياجات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 01:22 مساء
الناطق باسم نادي طرابلس لذوي الإعاقة أبوبكر الأنصاري (المركز الإعلامي)

أكد الناطق الرسمي باسم نادي طرابلس الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة أبوبكر الأنصاري، ومدير الشؤون الإدارية المكلف بالنادي أن إدارة النادي انتهت من إعداد التقرير السنوي لمناشط النادي للعام 2019 والميزانية التقديرية المقترحة لدعم النادي للعام 2020، وكذلك الخطة السنوية للألعاب الرياضية والبرامج المصاحبة للعام 2020.

وأضاف الأنصاري أن الخطة تستهدف 210 رياضيين ورياضيات ضمن ثلاث فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة (الحركية والذهنية والبصرية)، وذلك في 11 لعبة رياضية وبطاقم تشغيلي يصل إلى 26 شخصا، وطاقم فني يصل إلى عدد 37 شخصا، وفقا لما كشفه المركز الإعلامي لنادي الأهلي طرابلس.

وأكمل الأنصاري قائلا: «سيتم عرض الخطة مساء اليوم الأربعاء على إدارة الألعاب الرياضية والطاقم الفني والإداري بالنادي لاعتمادها، ومن بعد سيكون هناك الاجتماع الرسمي مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لاعتماد الخطة السنوية والميزانية التقديرية المقترحة لدعم النادي».

وأوضح: «كما سيكون هناك اجتماع آخر خلال اليومين القادمين مع إدارة اللجنة البارالمبية الليبية بخصوص منتسبي النادي الممثلين ضمن المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة البرامج والأنشطة التي من الممكن دعمها من قبل البارالمبية الليبية».

يذكر أن النادي يعمل بمجهودات ذاتية ودون دعم مباشر خلال الفترة الماضية غير التي كانت يتم تغطيتها من قبل اللجنة البارالمبية الليبية بالسنوات الماضية في محاولة جادة من جانب الجميع لتخطي الصعوبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواطن في شحات يسلم قطعة أثرية تعود إلى العصر الروماني
ليبيا
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات
عربى
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
فوزي النويري: طالبنا البعثة الأممية بإعادة النظر في عدد «النواب» بالمسار السياسي
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق أبدى قلقا إزاء خدمات قدمها ترامب لقادة ...
دولى
أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين
دولى
إشادة واسعة بـ«النصر» بعد التأهل الأفريقي
رياضة محلية
البعثة الأممية توصي بصرف تعويضات لضحايا غارتي «مباني الضمان» في تاجوراء
ليبيا
وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة «مجمع الضمان» بتاجوراء
ليبيا
مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دفع فدية للمقرصنين الإلكترونيين قد ينتهي بخسارة الأموال والبيانات