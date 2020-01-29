مصر تلتقي غينيا وأنغولا تواجه موزمبيق في قدم الصالات بعد خسارة ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 يناير 2020, 12:41 مساء
جانب من مباراة ليبيا والمغرب في كرة الصالات (المركز الإعلامي)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع مباراتين في نهائيات بطولة أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات المقامة بالمغرب.

وتلتقي مصر مع غينيا وأنغولا تواجه موزمبيق وفي مباراتي الافتتاح أمس الثلاثاء فازت غينيا بيساو على موريشيوس بأربعة أهداف لهدفين، والمغرب على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد.

يذكر أن النهائيات تقام بمشاركة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات ليبيا وموريشيوس بديل جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية والمغرب البلد المستضيف.

وتشكلت المجموعة الثانية من منتخبات مصر وموزمبيق وغينيا وأنغولا.

يذكر أن أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى ستمثل أفريقيا في بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات بلتوانيا.

جانب من مباراة ليبيا والمغرب في كرة الصالات (المركز الإعلامي)
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