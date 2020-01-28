منتخب الصالات يخسر أمام المغرب في بداية مشواره بكأس الأمم الأفريقية

منتخب ليبيا للصالات (المركز الإعلامي)

فقد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، نتيجة مباراته أمام نظيره المغرب، بنيتجة (0 / 3)، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات المقامة حاليًا بمدينة العيون المغربية.

ونجح المنتخب المغربي في ترجمة الفرص التي أتيحت له وسجل ثلاثة أهداف بواقع هدفين في الشوط الأول، وأضاف الهدف الثالث في شوط المباراة الثاني.

بهذا الفوز يتصدر المنتخب المغربي ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع غينيا الاستوائية الذي حقق الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة (4 / 2) في المباراة الافتتاحية بالبطولة، بينما يقبع المنتخب الوطني في المركز الأخير.

ويلعب «الفرسان» المباراة الثانية في البطولة أمام موريشيوس بعد غدٍ الخميس، ويختتم مباريات الدور الأول أمام نظيره الغيني يوم السبت الموافق الأول من فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يتأهل 3 من المنتخبات المشاركة ضمن نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2020 بالمغرب، إلى كأس العالم التي تستضيفها ليتوانيا.