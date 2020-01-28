النصر يدعم صفوفه بـ«الساعدي العلام» قبل مواجهة حوريا في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 28 يناير 2020, 10:11 مساء
الساعدي العلام ينضم من الصداقة إلى النصر. (فيسبوك)

أعلن نادي النصر، عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الساعدي العلام، على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الصداقة، من أجل المشاركة في الفريق في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وشكر رئيس اللجنة التسييرية لنادي النصر عزالدين الوكواك، إدارة نادي الصداقة على هذا التعاون المثمر بين المؤسستين.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره دجوليبا المالي بهدف دون رد سجله معتز المهدي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية في بطولة «الكونفدرالية » الأفريقية، ليكون «الفحامة» ثاني المتأهلين رسميًا إلى دور ربع النهائي من البطولة، رفقة حوريا الغيني متصدر المجموعة الثانية.

حيث أصبح ممثل ليبيا في الترتيب الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر حوريا كوناكري صاحب 11 نقطة، فيما تجمد رصيد دجوليبيا المالي عند 5 نقاط وتذيل بيدفيست الجنوب أفريقي المجموعة بنقطتين.

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