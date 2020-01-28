الكوني: مشاركة ليبيا في «الشان» من عدمها خلال 24 ساعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 28 يناير 2020, 07:31 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

أكد الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الكوني، أن مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين، في بطولة أمم أفريقيا للمحليين (الشان)، سيتم اتخاذه على الأرجح خلال الـ24 ساعة المقبلة، بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم في حال توافر الدعم اللازم للمشاركة في هذه البطولة.

وقال «الكوني» في تصريحه إلى «بوابة الوسط» إن منتخب الشباب تحت 20 عاما، يواصل تدريباته بمدينة سوسة التونسية بوجود 29 رياضيا، سيتم تقليصهم إلى 23 رياضيا.

وعن عدم منح التأشيرة المغربية لرئيس وأعضاء وفد الاتحاد الليبي لكرة القدم، قال الكوني في آخر اتصال معهم أمس أكدوا عدم حصولهم على التأشيرة، وفي انتظار ما يستجد اليوم في الحصول على التأشيرة من عدمه.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، أبدى موافقته على مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا للمحليين (الشان)، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال شهر أبريل من العام الجاري 2020.

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