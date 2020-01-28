بالصور.. ليبيا تحصد ذهبيتين في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

المهدوي وهناء أبوراوي يحققان الذهب في دورة ألعاب أفريقيا للألمبياد الخاص. (إنترنت)

حققت ليبيا ميداليتين ذهبيتين، في رياضة «البوتشي»، أولاد وبنات، خلال منافسات الفردي، ببطولة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 23 وحتى 30 يناير الجاري.

في منافسات الأولاد حقق البطل الليبي، علي فرج المهدوي، الميدالية الذهبية، لحصوله على الترتيب الأول بعد أن تفوق على فريق النيجر بنتيجة (6 - 2)، وذلك وفقًا لصفحة «جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا بنغازي»، عبر «فيسبوك».

وحققت اللاعبة الليبية هناء أمحمد أبوراوي، لاعبه منتخب البوتشي للأولمبياد، بالميدالية الذهبية أيضًا، بعدما تحصلت على الترتيب الأول، بالفوز مع المصرية مرام أسعد بنتيجة (6 - 0) في المباراة النهائية.

يذكر أن هناء أمحمد أبوراوي، فازت الإثنين في مباراتين على البوركينيه نوفا بنتيجة (7 / 1) وعلى المصرية كريمه محمد (6 / 0)، كما فاز علي المهدوي، الإثنين على التونسي أيمن شابة وبنتيجة (6 / 0).

دورة الألعاب تقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في أربع رياضات، هي: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الحديدية، وألعاب القوى وتتواصل حتى الجمعة المقبلة بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 بلدا أفريقيا.

يشار إلى أن المشاركة الليبية في هذا المحفل الأفريقي اقتصرت على هذين الاعبين فقط، لتعذر مشاركة بقية لاعبي منتخبي البوتشي وألعاب القوى بسبب توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقه