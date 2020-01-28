مانيطة: 4 مدربين حصلوا على «النجمة وان»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 28 يناير 2020, 02:06 مساء
مدير المنتخبات الوطنية للملاكمة عبدالكريم مانيطة (إنترنت)

أكد مدير المنتخبات الوطنية للملاكمة، عبدالكريم مانيطة، أن أربعة مدربين وطنيين تحصلوا على الرخصة الدولية «النجمة وان»، كما تحصل حكمان على نفس الرخصة، وذلك على هامش بطولة الكويت للناشئين في الملاكمة.

وأضاف مانيطة خلال اتصال هاتفي له صباح اليوم الثلاثاء مع البرنامج الرياضي على إذاعة «ليبيا الرياضية» أن مشاركة ناشئي ليبيا في البطولة جاءت فرصة للاحتكاك، ولأول مرة تتم المشاركة في بطولة عربية منذ عودة الرياضة.

واختتم مانيطة حديثه قائلا «تحصلنا على قلادة برونزية في هذه البطولة وشاركنا بثلاثة ناشئين فقط في الملاكمة، كما أن منتخب الكبار يتواجد حاليا في الجزائر لعمل معسكر خارجي استعدادا للبطولة الأفريقية».

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