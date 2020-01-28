المجد يلتقي السلاوي في أواسط كرة القدم ببنغازي

جانب من منافسات الفئات السنية في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد غدا الأربعاء مع مباراتين في مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي، حيث يلتقي أواسط المجد مع السلاوي بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين عصام الترهوني وأحمد ضيف والحكم الرابع منذر العبيدي.

كما يلتقي أواسط أطلس مع المجاهد بقيادة الحكم نصيب الهواري والمساعدين محسن القديري وأصيل الشيخي والحكم الرابع المنذر نتفة.

ويتجدد موعد المنافسات بعد غدٍ الخميس، حيث تقام مباراتان أيضا، الأولى تجمع أواسط الرجمة مع السواحل بإدارة الحكم بشير السوسي ومساعدة سالم المراكبي ومنير الزلاوي والحكم الرابع حسين العبيدي.

وفي المباراة الثانية يلتقي أواسط خالد بن الوليد مع فريق الاستقلال بإدارة الحكم محمد الجلالي ومساعديه مروان فرج وعصام اشتيوي والحكم الرابع عبدالله مازق.