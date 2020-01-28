ليبيا في نهائيات الكرة الحديدية بدورة ألعاب أفريقيا الخاص

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 28 يناير 2020, 11:52 صباحا
ليبيا في نهائيات الكرة الحديدية بدورة ألعاب أفريقيا الخاص (إنترنت)

سجل لاعبا الكرة الحديدية الليبية في دورة ألعاب أفريقيا للألمبياد الخاص علي المهدوي وهناء أبوراوي نتائج باهرة في اليوم الافتتاحي خلال المنافسات التي تستقبلها العاصمة المصرية القاهرة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، قال مدرب الفريق عمر سعيد «إن البطلة هناء حققت فوزين على البوركينية نوفا بنتيجة (1/7) وعلى المصرية كريمة محمد (0/6)».

وأضاف «تلتقي هناء اليوم الثلاثاء مع المصرية مرام أسعد في المباراة النهائية لنيل ذهبية البطولة».

وأكمل «علي المهدوي تأهله للدور التالي بعد فوزه على التونسي أيمن شابه بنتيجة (0/6) وينتظر المهدوي في المباراة النهائية الفائز من مباراة بطل نيجيريا وبوركينا فاسو».

يذكر أن دورة الألعاب تقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في أربع رياضات، هى: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الحديدية، وألعاب القوى وتتواصل حتى الجمعة المقبلة بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 بلدا أفريقيا.

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