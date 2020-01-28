المقصبي يكتفي ببرونزية الملاكمة العربية

المقصبي في عربية الملاكمة بالكويت (فيسبوك)

اكتفى الليبي فرج المقصبي ببرونزية الملاكمة العربية للناشئين في وزن 75 كغم بعد خسارته أمس الإثنين في الدور نصف نهائي أمام الجزائري أسامة سفيان خلال اللقاء الذي جرى بصالة نادي الصليبخات الكويتي.

المباراة توقفت في جولتها الثانية بسبب تواصل نزيف أنف الملاكم الليبي ودخول الطبيب لعلاجه بحسب ما أفاد به مساعد مدرب المنتخب عبدالحكيم عمار في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء.

وفي مباراة نصف النهائي الثانية بنفس الوزن فاز ملاكم مصر عمر عبدالعليم على السوري علي إبراهيم.

يقام نهائي وزن 75 كغم غدا الأربعاء بمواجهة بين الجزائري أسامة سفيان والمصري عمر عبدالعليم بعد أن اكتفى فرج المقصبي والسوري علي إبراهيم بالميدالية البرونزية.

يذكر أن بطولة ناشئي الملاكمة تشهد مشاركة أكثر من 100 ملاكم ناشئ مثلوا دول ليبيا ومصر والجزائر والعراق والأردن والكويت وفلسطين وقطر وتونس.