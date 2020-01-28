عقوبة في الصفاقسي تنهي صفقة سالم عبلو لحمام الأنف التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 28 يناير 2020, 08:24 صباحا
لاعب المنتخب الوطني الليبي سالم عبلو (أرشيفية : الإنترنت)

استقر المقام بلاعب فريق الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي سالم عبلو بنادي حمام الأنف التونسي في عقد لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيشارك عبلو السبت الموافق 8 فبراير المقبل أمام النادي البنزرتي ضمن منافسات مسابقة الدوري التونسي للرابطة المحترفة، وفقا لما كشفه جدول مسابقات البطولة عبر اتحاد الكرة التونسي لكرة القدم.

وكان سالم عبلو خضع لتدريبات سابقة مع فريق الصفاقسي وكاد يوقع له لولا عقوبات مفروضة على النادي الصفاقسي من اتحاد الكرة التونسي تحرمه من التوقيع مع أي لاعب.

ينشط عبلو في مركز الجناح الأيمن وصاحب مجهود سخي في الملعب، وقد سجل عدة أهداف مع فريقه الأهلي طرابلس وقدم مستويات طيبة مع المنتخب الوطني في العديد من المنافسات التي استدعي فيها.

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