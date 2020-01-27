15 هدفًا في أواسط القدم ببنغازي

جانب من منافسات الأواسط (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل وبنجاح كبير مسابقات الأواسط والفئات السنية ببنغازي، وفي آخر النتائج المسجلة فاز أواسط المروج على السواعد بثلاثة أهداف دون رد.

كما فاز أواسط الأخضر على الصداقة بهدفين مقابل هدف واحد، وفاز الأهلي بنغازي على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعادل أواسط النجمة وبنغازي الجديدة بدون أهداف، وفاز قاريونس على بودريسة بهدفين مقابل هدف واحد، والسواحل على الشعلة بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي مسابقة الآمال جرت مباراتان انتهت بفوز امال الهلال على السد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد وبنغازي الجديدة على الطيران بأربعة أهداف لصفر.