هوكي ليبيا يواصل استعداده للبطولة العربية بمصر

المنتخب الليبي للهوكي. (إنترنت)

أكد مدرب منتخبي هوكي ليبيا تحت 18 و 21 عامًا، فتحي ناجي، أن منتخب ليبيا يواصل استعدادته الجدية للبطولة العربية، المقرر إقامتها في بمصر خلال مارس المقبل.

وأبدى ناجي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إعجابه وارتياحه بالنتائج الجيدة لمعسكر منتخب الهوكي، الذي أقيم موخرًا بالجزائر لتطور الأداء الفني للاعبين وتحقيق الفوز في المباراتين الوديتين على منتخبي الجزائر منتخب تحت 18، ومنتخب تحت 21 عامًا.

وأضاف ناجي أن الاتحاد الليبي للهوكي وقع موخرًا اتفاقية مع الجمعية التونسية للرياضة للجميع، تضمنت مساهمة الاتحاد الليبي للهوكي في تأهيل حكام ومدربين جدد بتونس لزيادة نشر اللعبة.

وكلف الأستاذان فتحي ناجي وأدم الأطرش بالإشراف على دورة المدربين بتونس التي ستنطلق في الثاني من فبراير المقبل، وتتواصل لمدة أسبوع وتستهدف 15 مشاركًا، وأيضًا إقامة دورة أخرى متقدمه للمدربين تستهدف مشاركين من ليبيا وتونس والجزائر.