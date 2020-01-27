النعمي: دورات للمدربين والحكام على هامش مهرجان ««قو مكة» للشطرنج

لليبي هاشم النعمي. (إنترنت)

أكد حكم الشطرنج الليبي وعضو اللجنة المنظمة لبطولة «قو مكة» التونسية، للشطرنج هاشم النعمي، أن باب التسجيل مفتوح للشطرنجيين الراغبين للمشاركة في البطولة التي ستقام بمدينة جربة التونسية في الفترة من 15 إلى 24 فبراير المقبل.

وأضاف النعمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن 4 بطولات تقام على هامش المهرجان وهي بطولة الحصول على نورم أستاذ نورم كبير، وبطولة الذين يزيد تصنيفهم على 2000، وبطولة اللاعبين المصنفين من 1500 إلى 2000، وبطولة المصنفين أقل 1500.

وأوضح أنه ستقام على هامش البطولة دورات للمدربين والحكام والإداريين، بالإضافه إلى مباريات استعراضية مع ضيفي المهرجان البطلين العالميين كاسباروف وبلجار.

وحيا النعمي الدور المميز لشركة السارية الليبية لخدمات السفر والسياحة الراعية للبطولة، لتوفيرها لحافلات مريحة لنقل اللاعبين الليبيين المشاركين لمكان البطولة، والعودة وبأسعار مناسبة الجميع.