يناير.. شهر ولادة وإنجازات المنتخب الليبي

منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

يزخر شهر يناير بكثير من الأحداث الكروية الدولية المهمة على صعيد المنتخبات الوطنية وسط مسيرة تنافسية طويلة ممتدة عبر تاريخ طويل حافل، حيث شهد شهر يناير العام 1969 أول ظهور لمنتخب ليبيا الوطني لكرة القدم، عندما خاض يوم 26 يناير من نفس العام أول مباراة دولية رسمية له ضمن تصفيات كأس العالم بالمكسيك أمام المنتخب الإثيوبي بملعب البركة ببنغازي، وأسفرت المباراة عن فوز «فرسان المتوسط» بهدفين دون مقابل، أحرزهما كل من ديمس الصغير وأحمد بن صويد، وهو أول انتصار للفريق الوطني بعدما أدار المباراة الحكم الدولي المصري محمد دياب العطار.

ضمت تشكيلة منتخب ليبيا الوطني في ظهوره الدولي الأول على واجهة تصفيات كأس العالم بقيادة المدرب اليوغوسلافي ميلن، كلا من: محمد مفتاح في حراسة المرمى، ومختار الجفايري، وعبدالسلام محمد، وعلي البسكي، ومحمد كوسة، والهاشمي البهلول، وناجي المعداني، وعزالدين الترهوني، ومحمود الجهاني، وأحمد بن صويد، وديمس الصغير.

وشهد شهر يناير من العام 1978 أول تأهل للمنتخب الوطني على حساب المنتخب التونسي، ضمن تصفيات دورة الألعاب الأفريقية، حيث خاض الفريق الوطني مباراة الذهاب الأولى أمام المنتخب التونسي في الثالث عشر من شهر يناير 1978 بطرابلس، وتمكن من الفوز في لقاء الذهاب الأول بهدف نظيف، أحرزه المهاجم ناصر بلحاج، وفي لقاء الإياب الذي دار بالملعب الأولمبي بالمنزه في تونس يوم 25 من الشهر نفسه يناير، فقد المنتخب نتيجة المباراة بهدفين لهدف، أحرزه المهاجم بشير الرياني ليتأهل «فرسان المتوسط» إلى النهائيات الأفريقية بفارق الأهداف.

قاد الفريق الوطني لهذا التفوق المدرب الإنجليزي رون برادلي، وضمت التشكيلة كلا من الفيتوري رجب قائد الفريق، وصالح صولة، وبوبكر باني، وحسن النابولي، وناجي القاضي، وجمعة الشوشان، ومحمد العايب، ومحمد الجهاني، وناصر بلحاج، ونوري السري، وبشير الرياني.

وشهد شهر يناير من العام 2012 ثالث وآخر ظهور رسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية، التي جرت بملاعب غينيا والغابون بعد غياب ووجود في نسختي «كان طرابلس» العام 1982، التي بلغ خلالها المنتخب المباراة النهائية التي فقدها أمام منتخب غانا حامل اللقب بفارق الأهداف، وحضور ثان بملاعب مصر العام 2006، التي غادر منافساتها من الدور الأول، بعدها أوقعت القرعة المنتخب الليبي في مشاركته الأفريقية الثالثة في نهائيات «كان» في مواجهة منتخبات غينيا الاستوائية البلد المستضيف وزامبيا والسنغال، حيث استهل مشواره بالبطولة بخسارة بهدف أمام منتخب غينيا الاستوائية، ثم تعادل بهدفين لهدفين أمام منتخب زامبيا حامل اللقب الأفريقي وقتها، بفضل ثنائية أحمد سعد ثم انتصار في آخر، وثالث مبارياته على منتخب السنغال بهدفين لهدف بفضل ثنائية إيهاب البوسيفي.

قاد فريق «فرسان المتوسط» في هذه المشاركة الأفريقية الثالثة والأخيرة المدرب البرازيلي، ماركوس باكيتا، وضمت تشكيلة الفريق كلا من: سمير عبود قائد الفريق في حراسة المرمى، ويونس الشيباني، وعلي سلامة، وعبدالعزيز بالريش، ومحمد المغربي، وجمال عبدالله، ومحمد الضناني، وبوبكر العبيدي، وأحمد سعد، وأحمد الزوي، وإيهاب البوسيفي، ووليد الختروشي، وربيع اللافي، ومروان المبروك.

صورة ضوئية من تقرير «بوابة الوسط» في العدد 218