بالفيديو: حقيقة الدقيقة 68 وطريقة احتفالية كريستيانو في فوز النصر التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 02:58 مساء
فريق النصر يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية (المركز الإعلامي)

سجل معتز المهدي هدفا مهما وتاريخيا ليحقق لفريقه الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره دجوليبا المالي بهدف دون رد، في مباراة الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، وبهذا الفوز يكون النصر ثاني المتأهلين إلى دور ربع النهائي، رفقة حوريا كوناكري الغيني متصدر المجموعة الثانية.

تتبقى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، الأحد المقبل، ويستضيف النصر فريق حوريا كوناكري الغيني، بينما يستقبل بيدفيست الجنوب أفريقي فريق دجوليبا، ويتصدر حوريا حتى الجولة الخامسة برصيد 11 نقطة، يليه النصر بـ8 نقاط، ودجوليبا بـ5 نقاط، وبيدفيست بنقطتين.  
 
جاء الهدف في الدقيقة 68 من هجمة مرتدة نموذجية لم تستحوذ على أكثر من ثلاث تمريرات لنقل الكرة من أمام مرمى النصر إلى مرمى المنافس في ارتداد سريع ودقيق انتهت بالتمريرة الثالثة في المرمى ليحتفل المهدي على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة.  

النصر يواجه صعوبات باللعب خارج أرضه منذ مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتقاله منها إلى «الكونفدرالية»، بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بحظر اللعب في ليبيا منذ العام ٢٠١٦، على خلفية الأحداث السياسية، إلا أن الفريق واللاعبين كانت لهم عزيمة فولاذية في تحدي الصعاب، والتأهل لربع النهائي لأول مرة في تاريخ النصر، مدافعا عن سمعة الكرة الليبية.

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