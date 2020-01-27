التهاني تنهال على النصر بعد الإنجاز الأفريقي غير المسبوق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 27 يناير 2020, 12:29 مساء
فريق النصر يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية (المركز الإعلامي)

توشحت صفحات التواصل الاجتماعي أمس الأحد بالعديد من التهاني على الإنجاز الصعب الذي حققه فريق النصر ممثل كرة القدم الليبية الوحيد في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» بالتأهل إلى دور الربع نهائي لأول مرة بعد فوزه على حساب فريق دجوليبا المالي بهدف ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات.

في العاصمة المالية باماكو تسابقت اللجنة الأولمبية الليبية وهيئة الرياضة والاتحاد العام الليبي لكرة القدم بتقديم التهاني لفريق النصر على هذا الإنجاز الصعب الذي تحقق لكرة القدم الليبية وإدارات الأندية الأهلي طرابلس والمدينة والهلال والمروج وكذلك الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس والعديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية مع التمنيات بمواصلة المشوار، ومزيد النجاحات التي تخدم الرياضة الليبية عموما وكرة القدم خصوصا.

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