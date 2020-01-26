النصر ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بالفوز على دجوليبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 11:11 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (المركز الإعلامي)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على نظيره دجوليبا المالي، بهدف دون رد سجله معتز المهدي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية في بطولة «الكونفدرالية » الأفريقية.

وبهذا الفوز يكون النصر الليبي ثاني المتأهلين رسميًا إلى الدور المقبل من البطولة، رفقة حوريا الغيني متصدر المجموعة الثانية.

وسجل الفريق تأهلا تاريخيا في مشاركته الأولى في البطولة، وبات أول فريق ليبي يتأهل لربع النهائي رغم أنه لم يخض أي مباراة داخل أرضه بسبب قرار الكاف بحظر اللعب في ليبيا منذ عام ٢٠١٦.

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