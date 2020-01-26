تعرف على تشكيل النصر أمام دجوليبا المالي في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 08:18 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (المركز الإعلامي)

اختار المدير الفني الوطني لفريق الكرة الأول بنادي «النصر» محمد الككلي، التشكيلة الرسمية للقاء المرتقب أمام نظيره فريق دجوليبا المالي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة أو ما قبل الأخيرة لحساب المجموعة الثانية في بطولة «الكونفدرالية » الأفريقية.

وضم التشكل وفقًا للصفحة الرسمية لنادي «النصر» عبر حسابها على «فيسبوك»: 

حراسة المرمى : فتحي الطلحي

خط الدفاع: صلاح فكرون – عبدالله الشريف – حامد التلبة – صدام الورفلي

خط الوسط: عبدالله بلعم – العمامي – مهند بوعجيلة

خط الهجوم: أحمد الهرام – خالد مجدي – معتز المهدي

ويخوض فريق «النصر» موقعة الحسم وهو يحل بالمرتبة الثالثة متساوياً في مجموع النقاط مع منافسه المباشر «دجوليبا» المالي برصيد خمس نقاط لكل منهما.

ويرفع فريق «النصر» شعار «لا للخسارة في هذه المواجهة المهمة»، حيث تعد حاسمة للإبقاء على حظوظه في المنافسة، خاصة أنه سيستقبل في الجولة الأخيرة والختامية فريق «حوريا كوناكري» الغيني بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر فبراير المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
صعود الدولار في السوق الموازية
ليبيا
قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية
ليبيا
بيان هام لمؤسسة النفط يرصد آثار إقفال موانئ التصدير على إنتاج الخام والمشتقات ...
ليبيا
الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا
رياضة محلية
فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي