تعرف على تشكيل النصر أمام دجوليبا المالي في «الكونفدرالية»

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (المركز الإعلامي)

اختار المدير الفني الوطني لفريق الكرة الأول بنادي «النصر» محمد الككلي، التشكيلة الرسمية للقاء المرتقب أمام نظيره فريق دجوليبا المالي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة أو ما قبل الأخيرة لحساب المجموعة الثانية في بطولة «الكونفدرالية » الأفريقية.

وضم التشكل وفقًا للصفحة الرسمية لنادي «النصر» عبر حسابها على «فيسبوك»:

حراسة المرمى : فتحي الطلحي

خط الدفاع: صلاح فكرون – عبدالله الشريف – حامد التلبة – صدام الورفلي

خط الوسط: عبدالله بلعم – العمامي – مهند بوعجيلة

خط الهجوم: أحمد الهرام – خالد مجدي – معتز المهدي

ويخوض فريق «النصر» موقعة الحسم وهو يحل بالمرتبة الثالثة متساوياً في مجموع النقاط مع منافسه المباشر «دجوليبا» المالي برصيد خمس نقاط لكل منهما.

ويرفع فريق «النصر» شعار «لا للخسارة في هذه المواجهة المهمة»، حيث تعد حاسمة للإبقاء على حظوظه في المنافسة، خاصة أنه سيستقبل في الجولة الأخيرة والختامية فريق «حوريا كوناكري» الغيني بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر فبراير المقبل.