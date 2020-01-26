رباعي ليبي في أفريقية ألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 26 يناير 2020, 08:11 مساء
ليبيا تدفع برباعي في أفريقيا ألعاب القوى (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر بالاتحاد الليبي لألعاب القوى، أن ليبيا سشارك في بطولة أفريقيا لألعاب القوى للميدان والمضمار، التي تستضيفها الجزائر في الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن أربعة رياضيين يشاركون في البطولة وهم أحمد السباعي في سباقي 200 ، 400 متر، وعلاء الجورني فى سباق 800 متر، ومنذر أبو القاسم في سباق  400 متر، ومحمد وضاح دفع القرص.

وأضاف المصدر أن هناك آمالا على هؤلاء الرياضيين في تسجيل الأرقام الموهلة لاولمبياد طوكيو صيف هذا العام.

يشار إلى أن سباق 400 متر الزمن التأهيلي 45.20 ثانية، وسباق 800 متر 1.46 دقيقة، ورمي القرص المسافة المطلوبة 63 مترا.

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