الترهوني يتحدث عن عصا فوزي البنزرتي السحرية

الترهوني في الإطار الأيمن والبنزرتي في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

طالب مدير الكرة بنادي الاتحاد واللاعب السابق في المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، نادر الترهوني، بتحديد معايير اختيار المدربين بالنسبة للمنتخب الوطني بشكل عام والمنتخب الأول على وجه الخصوص، مؤكدا وجود تخبط كبير في عمل اتحاد اللعبة.

وأضاف الترهوني خلال تصريحاته التلفزيونية إلى قناة «ليبيا المستقبل» قائلا «إن نجاح أو إخفاق المنتخب هو محصلة لمنظومة رياضية كاملة، ولابد من العمل على إصلاح هذه المنظومة من جميع الأطراف، وإن التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني لا يملك العصا السحرية في ظل غياب الدوري الليبي الذي اعتبره أكبر عائق حاليا».