توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 26 يناير 2020, 01:57 مساء
توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا (إنترنت)

تعذر مشاركة ليبيا في دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها مصر بسبب إغلاق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بطرابلس.

وفي تصريح لعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الليبي، محمد الهادي يونس، إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد قال «تعذر علينا المشاركة رغم استعدادنا وجاهزيتنا للمشاركة في هذا الحدث الأفريقي المهم».

وأضاف يونس أن «ليبيا كانت ستشارك بمنتخبي ألعاب القوى والبوتشي وبوفد يضم 25 شخصا».

وأكمل «بعد إعلامنا ونحن داخل مطار معيتيقة بطرابلس بإلغاء رحلة الخطوط الليبية رقم (302) المتجهة إلى تونس تحولنا برا إلى تونس».

واختتم يونس حديثه قائلا «للأسف وصلنا متأخرين عن الموعد رحلة تونس - القاهرة وعدنا في اليوم الثاني لمطار قرطاج وفوجئنا من الإخوة بالخطوط بمطالبتنا بشراء تذاكر جديدة لكامل الوفد وعدده 25 شخصا فاعتذرنا عن المشاركة وعدنا من جديد عن طريق البر إلى طرابلس».

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