نادر كارة: الدولارات وراء غياب مندوبي ليبيا عن قرعة تصفيات كأس العالم

نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق نادر كارة (أرشيفية : الإنترنت)

كشف نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمحلل الرياضي، نادر كارة، خفايا وأسرارًا في عمل اتحاد الكرة، وقال بحسب تصريحات تلفزيونية لقناة «سلام» الجمعة: «إن سبب غياب وفد من الاتحاد الليبي عن قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم في القاهرة راجع إلى أن المدة قصيرة وأن أعضاء الاتحاد يبحثون عن المكافأة المالية».

وأضاف: «قرعة كأس العالم تحتاج على أقصى تقدير رحلة لثلاثة أيام وهو مبلغ بسيط، بينما الأعضاء يتزاحمون علي السفر لمهمة كأس العرب للشباب بالسعودية ومهمة بطولة أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات في المغرب لأن المدة أطول والصراع على مبلغ المئة دولار يوميًّا في هذه المهمات».

واختتم كارة حديثه قائلًا: «لو عُرض علي حتى مبلغ مئة ألف دولار لن أعمل مع هذا الاتحاد، فالفساد مستشرٍ لدرجة أن بعض أعضاء من هذا الاتحاد في مهام خارجية مع عائلاتهم على حساب ميزانية الاتحاد».